Feuerwehr Bochum

FW-BO: Ausgedehnter Zimmerbrand in Wattenscheid-Höntrop - Zwei Hunde sterben

Bochum (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 11:50 Uhr, wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Brand in der Faunastraße in Wattenscheid-Höntrop alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwache Wattenscheid drang dichter Brandrauch aus der Hauseingangstür sowie mehreren Fenstern eines Einfamilienhauses. Auf der Rückseite schlugen bereits hohe Flammen aus dem Gebäude. Die Bewohner des Hauses hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Sicherheit gebracht, ebenso zwei ihrer Hunde. Zwei weitere Hunde wurden jedoch noch im Gebäude vermisst. Aufgrund der hohen Brandintensität wurde die Alarmstufe erhöht und zusätzliche Einsatzkräfte nachalarmiert.

Ein Trupp unter Atemschutz konnte den ausgedehnten Zimmerbrand im Erdgeschoss schnell unter Kontrolle bringen, sodass nach etwa 30 Minuten eine weitere Brandausbreitung ausgeschlossen werden konnte. Die Nachlöscharbeiten zogen sich über knapp zwei Stunden hin, da immer wieder Brandnester abgelöscht werden mussten. Leider konnten die beiden vermissten Hunde nur noch tot geborgen werden.

Die Bewohner wurden durch den Rettungsdienst und einen Notarzt untersucht und betreut. Eine Person erlitt einen Schock, konnte jedoch am Einsatzort verbleiben. Das Gebäude wurde durch die Stadtwerke spannungsfrei geschaltet und ist aufgrund der Schäden bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Die Berufsfeuerwehr wurde dabei durch die Löscheinheit Eppendorf-Höntrop unterstützt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum
Pressestelle
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: 0234 9254-978
Verfasser: Simon Heußen
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

