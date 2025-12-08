Feuerwehr Bochum

FW-BO: Kellerbrand in Bochum-Weitmar

Am heutigen Montag gegen 14:00 Uhr wurde der Leitstelle ein Brand in einem Keller an der Holtingstraße gemeldet. Da sich vermutlich noch Personen in dem Gebäude aufhielten, wurden zwei Löschzüge sowie der Führungsdienst alarmiert. Als die ersten Kräfte der FRW IV an der Einsatzstelle eintrafen, drang dichter Rauch aus dem Keller einer Doppelhaushälfte. Die Bewohner hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits in den Garten gerettet, waren jedoch verletzt und mussten notärztlich versorgt werden. Die Löschmaßnahmen gestalteten sich schwierig, da hohe Temperaturen und dichter Rauch das Vordringen zum Brandherd erheblich erschwerten. Es dauert rund 30 Minuten, bis der Brand unter Kontrolle war. Neben den beiden Hausbewohnern wurde eine Einsatzkraft leicht verletzt und begab sich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bis in die Abendstunden hinein, löschten die Einsatzkräfte kleiner Glutnester ab und sicherten die Einsatzstelle. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt nun die Polizei. Die Feuerwehr war mit 45 Einsatzkräften vor Ort. Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr durch mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr, die entweder an der Einsatzstelle eingesetzt wurden oder den Grundschutz in den Bereichen sicherstellten, in den die Wachen der Berufsfeuerwehr in den Einsatz eingebunden waren.

