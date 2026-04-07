Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Drei Frauen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 6.4.2026, 2.45 Uhr wurden drei Frauen bei einem Verkehrsunfall im Bereich Hammer Straße/Fritz-Reuter-Straße in Ahlen schwer verletzt. Eine 24-Jährige aus Hamm befuhr mit ihrem Pkw die Fritz-Reuter-Straße in Richtung Hammer Straße und bog nach links auf diese ab. Hierbei kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 19-jährigen Ahlenerin, die die Hammerstraße in Richtung Ahlen befuhr. Rettungskräfte brachten die beiden Fahrerinnen sowie eine 18-jährige Ahlenerin, die im Auto der 19-Jährigen saß, in Krankenhäuser. Die total beschädigten Pkw wurden abgeschleppt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell