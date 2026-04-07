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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Schwer verletzter Fußgänger erlag seinen Verletzungen - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 2.4.2026, 9.04 Uhr

Warendorf (ots)

Der am Mittwochmorgen (1.4.2026, 8.50 Uhr) bei einem Verkehrsunfall auf der Humboldtstraße in Ahlen von einem Pkw erfasste Fußgänger, erlag an Ostermontag seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus. Der 84-jährige Ahlener querte die Straße, als eine 71-jährigen Autofahrerin die Unfallstelle passierte.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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