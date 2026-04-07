POL-WAF: Ahlen. Schwer verletzter Fußgänger erlag seinen Verletzungen - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 2.4.2026, 9.04 Uhr
Warendorf (ots)
Der am Mittwochmorgen (1.4.2026, 8.50 Uhr) bei einem Verkehrsunfall auf der Humboldtstraße in Ahlen von einem Pkw erfasste Fußgänger, erlag an Ostermontag seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus. Der 84-jährige Ahlener querte die Straße, als eine 71-jährigen Autofahrerin die Unfallstelle passierte.
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