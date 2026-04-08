Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unter Cannabiseinfluss Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 7.4.2026 hielten Polizisten gegen 9.00 Uhr einen Autofahrer auf der Hammer Straße in Ahlen an. Bei der Prüfung der Fahrtüchtigkeit des 26-Jährigen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Der vom Ahlener durchgeführte Drogenvortest schlug auf Cannabis an. Die Beamten nahmen den Mann mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren untersagten ihm die Einsatzkräfte die Weiterfahrt, leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 26-Jährigen ein und informierten die Führerscheinstelle.

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