POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Sprechstunde des Bezirksdienstes fällt aus
Warendorf (ots)
Am Montag, 13.04.2026 fällt die Sprechstunde des Bezirksdienstes Neubeckum zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr aus. Alternativ können Sie die Polizeiwache Beckum oder jede andere Polizeiwache aufsuchen. Anzeigen können Sie online unter https://internetwache.polizei.nrw/ erstatten. Im Notfall wählen Sie die 110!
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