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Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Pkw überschlug sich - Fahrerin leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 8.4.2026, gegen 13.25 Uhr ereignete sich ein Alleinunfall auf der L 585 in Höhe Albersloh. Eine 35-jährige Münsteranerin befuhr mit ihrem Pkw die Landstraße von Wolbeck in Richtung Albersloh. Als die Frau mit ihrem Auto auf die rechte Bankette geriet, lenkte sie gegen und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw kam nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 4.000 Euro.

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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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