POL-WAF: Ahlen. Autofahrer stand unter Cannabiseinfluss
Warendorf (ots)
Am Mittwoch, 8.4.2026 hielten Polizisten gegen 16.15 Uhr einen Autofahrer auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen an, da er sein Mobiltelefon in der Hand hielt und telefonierte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22-Jährige unter Cannabiseinfluss stand. Die Einsatzkräfte ließen dem Sendenhorster eine Blutprobe entnehmen und untersagten ihm die Weiterfahrt.
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