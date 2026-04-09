Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mülltonnen brannten - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu einem Brand von Mülltonnen am Donnerstag, 9.4.2026, 0.50 Uhr in der Fritz-Husemann-Straße in Ahlen machen können. Anwohner waren aufgrund der Rauchentwicklung auf den Brand aufmerksam geworden, informierten die Feuerwehr und entfernten Mülltonnen aus dem Nahbereich. Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Neben den abgebrannten Mülltonnen wurde die Hausfassade des Gebäudes beschädigt. Wer hat zur Tatzeit im Nahbereich des Brandorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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