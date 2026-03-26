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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Brandalarm -Nachtragsmeldung-

Offenburg (ots)

Nach dem Brandausbruch am Donnerstagmorgen in einer Sauna in der Gustav-Rée-Anlage sind die Löscharbeiten der Feuerwehr seit etwa 11:30 Uhr beendet. Ein Saunagast hatte zuvor das Feuer gegen 9:30 Uhr bemerkt. Kunden und Mitarbeiter von zwei im betroffenen Gebäude befindliche Geschäfte mussten das Geschäftshaus verlassen; die beiden Ladengeschäfte sind derzeit nicht betretbar. Eine zum Gebäudekomplex zugehörige Tiefgarage musste nicht gesperrt werden. Nach aktuellen Feststellungen wurde niemand verletzt. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Zur Brandentstehung haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

Pressemitteilung vom 26.03.2026, 10:16 Uhr

Offenburg - Brandalarm

Offenburg Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurden am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr zu einer Rauchentwicklung in die Gustav-Rée-Anlage gerufen. Schnell war klar, dass der Rauch in einem Saunabereich bemerkt worden war. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich keine Person im Gefahrenbereich auf. Die Feuerwehr Offenburg ist mit mehreren Einsatzfahrzeugen und Helfern vor Ort. Auch die Polizei und Rettungskräfte sind am Rée-Carré im Einsatz. Personen des betroffenen Gebäudes wurden nach draußen begleitet.

/ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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