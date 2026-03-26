Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Niederschopfheim, B3 - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Hohberg, Niederschopfheim, (ots)

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von rund 40.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwochmittag auf der B3 unweit der Bahnhofstraße. Nach derzeitigem Sachstand ist ein 65 Jahre alter Ford-Lenker gegen 12:50 Uhr aus noch unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem entgegenkommenden Suzuki einer 54-Jährigen kollidiert. Im weiteren Verkauf ist die Suzuki-Fahrerin mit einer 31 Jahre alten Twingo-Lenkerin zusammengestoßen. Die beiden Fahrerinnen trugen durch das Unfallgeschehen Verletzungen davon; das jeweilige Verletzungsbild der Frauen kann noch nicht näher eingeschätzt werden. Die Verletzten wurden von Kräften des Rettungsdienstes in eine Klinik gebracht. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unversehrt. Die drei stark beschädigten Autos kamen allesamt an den Abschlepphaken. Gegen 14:30 Uhr waren die Maßnahmen der Unfallstelle beendet und die Bundesstraße war wieder frei befahrbar.

/wo

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