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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B500 - Fußgänger auf Bundesstraße erfasst

Baden-Baden (ots)

Zu einem Unfall zwischen einer PKW-Fahrerin und einem Fußgänger kam es am Donnerstagmorgen auf der B 500 zwischen Baden-Baden und der Autobahnanschlussstelle. Gegen 5:30 Uhr erkannte die Fahrerin eines VW Touran, dass sich ein Mann Im Bereich "Im Heitzenacker" auf der Kraftfahrstraße in Richtung Baden-Baden befand und vollzog eine Gefahrenbremsung. Dennoch konnte sie den Unfall nicht verhindern und erfasste den Mann. Der alkoholisierte 34-Jährige wurde durch den Rettungsdienst versorgt und leichtverletzt in eine Klinik gebracht.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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