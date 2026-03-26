POL-OG: Baden-Baden, B500 - Fußgänger auf Bundesstraße erfasst
Baden-Baden (ots)
Zu einem Unfall zwischen einer PKW-Fahrerin und einem Fußgänger kam es am Donnerstagmorgen auf der B 500 zwischen Baden-Baden und der Autobahnanschlussstelle. Gegen 5:30 Uhr erkannte die Fahrerin eines VW Touran, dass sich ein Mann Im Bereich "Im Heitzenacker" auf der Kraftfahrstraße in Richtung Baden-Baden befand und vollzog eine Gefahrenbremsung. Dennoch konnte sie den Unfall nicht verhindern und erfasste den Mann. Der alkoholisierte 34-Jährige wurde durch den Rettungsdienst versorgt und leichtverletzt in eine Klinik gebracht.
/rs
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