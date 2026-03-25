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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, L77a - Dank Technik überführt

Rastatt (ots)

Ein Autofahrer hat am Dienstagvormittag versucht, die Polizei im Zusammenhang mit einem Unfall zu täuschen und muss sich nun einem Ermittlungsverfahren stellen. Der 34-Jährige hat hierbei den Beamten des Polizeireviers Rastatt glaubhaft machen wollen, dass er im Tunnel einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste, um einen Zusammenprall zu vermeiden. Er sei deshalb kurz vor 9:30 Uhr gegen den Bordstein geprallt und das andere Auto wäre weitergefahren. Die Videoaufzeichnung im Tunnel brachte jedoch ein anderes Unfallgeschehen ans Tageslicht. Tatsächlich prallte der Mittdreißiger alleinverschuldet und ohne Zutun anderer Verkehrsteilnehmer gegen den Bordstein, wodurch die beiden rechten Reifen seines Wagens beschädigt wurden. Nun sie der Überführte einem Strafverfahren wegen Vortäuschen einer Straftat entgegensieht. Weil das Auto des 34-Jährigen abgeschleppt werden musste, war der Tunnel bis gegen 10:50 Uhr gesperrt.

/sk /wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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