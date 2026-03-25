Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ermittlung wegen gefährlicher Körperverletzung

Lahr (ots)

Im Bereich der Freiburger Straße / Eisenbahnstraße soll sich in den frühen Mittwochmorgestunden ein Vorfall ereignet haben, der zu einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung führte. Kurz nach Mitternacht soll ein 45-Jähriger beim Verlassen einer dort befindlichen Gaststätte von einer Männergruppe abgepasst und angegriffen worden sein. Laut Angaben des Opfers sollen mindestens drei der Männer mit Hiebwaffen bewaffnet gewesen sein. Der 45-Jährige erlitt durch die Abwehr offenbar leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Einer der mutmaßlichen Angreifer war dem Opfer bereits im Vorfeld bekannt gewesen, da es zuvor in der Gaststätte eine Körperverletzung zwischen den beiden gab, die ebenfalls zu einem Polizeieinsatz führte. Die weiteren Ermittlungen zum Tatablauf und den weiteren Hintergründen werden nun vom Polizeirevier Lahr geführt.

/sk

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