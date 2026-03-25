PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ermittlung wegen gefährlicher Körperverletzung

Lahr (ots)

Im Bereich der Freiburger Straße / Eisenbahnstraße soll sich in den frühen Mittwochmorgestunden ein Vorfall ereignet haben, der zu einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung führte. Kurz nach Mitternacht soll ein 45-Jähriger beim Verlassen einer dort befindlichen Gaststätte von einer Männergruppe abgepasst und angegriffen worden sein. Laut Angaben des Opfers sollen mindestens drei der Männer mit Hiebwaffen bewaffnet gewesen sein. Der 45-Jährige erlitt durch die Abwehr offenbar leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Einer der mutmaßlichen Angreifer war dem Opfer bereits im Vorfeld bekannt gewesen, da es zuvor in der Gaststätte eine Körperverletzung zwischen den beiden gab, die ebenfalls zu einem Polizeieinsatz führte. Die weiteren Ermittlungen zum Tatablauf und den weiteren Hintergründen werden nun vom Polizeirevier Lahr geführt.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 09:20

    POL-OG: Renchen - Unfall mit hohem Sachschaden

    Renchen (ots) - Aus bisher unbekannter Ursache kam am Dienstagabend ein Pkw-Fahrer zwischen Renchen und Wagshurst von der Straße ab und richtete einen Schaden im fünfstelligen Bereich an. Gegen 21:30 Uhr fuhr der 68-jährige Fahrzeuglenker von Renchen kommend in Richtung Wagshurst, als er nach links von der Fahrbahn abkam, das dortige Ortsschild umfuhr und mehrere Meter den Hang hinunterrollte. Im weiteren Verlauf fuhr ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 08:10

    POL-OG: Sinzheim - Nach Einbruchsversuch in Haft / Nachtragsmeldung

    Sinzheim (ots) - Nach der Festnahme des mutmaßlichen 34-jährigen Einbrechers Ende Februar sind die Ermittlungen der Beamten beim Kriminalkommissariat Rastatt weiter vorangeschritten. Der noch immer in Haft befindliche Tatverdächtige steht nach derzeitigem Ermittlungsstand in Verdacht, acht Einbrüche in Bühl, Sasbach, Rastatt, Kehl und zuletzt in Sinzheim verübt ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 14:58

    POL-OG: Muggensturm, L607 - Größerer Sachschaden nach Missachtung eines Stoppschilds

    Muggensturm (ots) - An der Kreuzung L607 und L67 zwischen Malsch und Muggensturm kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit größerem Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 31-jährige Fahrzeuglenkerin nach links auf die L67 in Richtung Muggensturm abbiegen, missachtete das dortige Stoppschild und kollidierte mit einem von rechts kommenden Pkw. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren