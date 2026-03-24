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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm, L607 - Größerer Sachschaden nach Missachtung eines Stoppschilds

Muggensturm (ots)

An der Kreuzung L607 und L67 zwischen Malsch und Muggensturm kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit größerem Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 31-jährige Fahrzeuglenkerin nach links auf die L67 in Richtung Muggensturm abbiegen, missachtete das dortige Stoppschild und kollidierte mit einem von rechts kommenden Pkw.

Glücklicherweise wurden die Unfallbeteiligten durch die Kollision nicht verletzt. Es entstand jedoch ein größerer Sachschaden an beiden Fahrzeugen von rund 15.000,00 Euro.

Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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