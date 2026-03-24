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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Verkehrsunfall Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen kam es am Freitag, den 20.03.2026 gegen 7:15 Uhr, auf der Kreisstraße von Zell am Harmersbach in Richtung Stöcken. Laut ersten Erkenntnissen soll es auf Höhe Unterentersbach zu einem "Spiegelstreifer" zwischen zwei LKW gekommen sein, bei dem beide Spiegel beschädigt wurden. Offenbar aufgrund der Kollision löste sich das Spiegelgehäuse von einem der LKW und fiel auf die Fahrbahn. Ein hinter dem LKW fahrendes Auto wurde durch den Aufprall des Spiegelgehäuses leicht an der Frontschürze beschädigt. Die Beamten des Polizeiposten Zell am Harmersbach haben die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 07835 54749-0 zu melden.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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