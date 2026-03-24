Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Einbruch in einen Supermarkt

Ottersweier (ots)

Nach einem Einbruch in einen Supermarkt in der Hägenichstraße haben die Beamten des Polizeireviers Bühl die Ermittlungen aufgenommen. Zwei bislang Unbekannte schlugen offenbar in den frühen Morgenstunden des Dienstags, gegen 2:10 Uhr, mehrere Glasscheiben einer Tür ein, um in das Lebensmittelgeschäft einzudringen und mehrere Tabakprodukte zu stehlen. Die Höhe des Diebstahlschadens ist bislang nicht bekannt. Die Täter sind nach ihrem Einbruch mutmaßlich fußläufig in Richtung Moosland geflüchtet. Derzeit werden unterschiedliche Spuren ausgewertet.

/sk

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