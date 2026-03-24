Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald, Langhurst - Brand von Holzlager auf Garage übergegriffen

Schutterwald, Langhurst (ots)

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagmorgen zu einem Brand in die Gottswaldstraße gerufen worden. Dort ist kurz vor 9:30 Uhr ein überdachtes Holzlager in Brand geraten, wobei die Flammen auf eine angrenzende Garage übergegriffen haben, worin eine Werkstatt eingerichtet ist. Die Wehrleute waren schnell zur Stelle und konnten den Brand löschen. Derzeit ist die Durchfahrt in der Gottswaldstraße aufgrund der Einsatzmaßnahmen noch blockiert. Verletzt wurde nach aktuellen Feststellungen niemand. Zur Brandursache haben die Beamten des Polizeipostens Neuried die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden dürfte sich im Bereich mehrerer Zentausend Euro bewegen.

/wo

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