PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald, Langhurst - Brand von Holzlager auf Garage übergegriffen

Schutterwald, Langhurst (ots)

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagmorgen zu einem Brand in die Gottswaldstraße gerufen worden. Dort ist kurz vor 9:30 Uhr ein überdachtes Holzlager in Brand geraten, wobei die Flammen auf eine angrenzende Garage übergegriffen haben, worin eine Werkstatt eingerichtet ist. Die Wehrleute waren schnell zur Stelle und konnten den Brand löschen. Derzeit ist die Durchfahrt in der Gottswaldstraße aufgrund der Einsatzmaßnahmen noch blockiert. Verletzt wurde nach aktuellen Feststellungen niemand. Zur Brandursache haben die Beamten des Polizeipostens Neuried die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden dürfte sich im Bereich mehrerer Zentausend Euro bewegen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 09:02

    POL-OG: Bühl/Balzhofen - Wohnungseinbruch - Hinweise erbeten

    Bühl (ots) - Über den Balkon des Erdgeschosses gelangten unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam in eine Wohnung in der Straße der weißen Rose. In Abwesenheit der Eigentümerin wurde die Balkontüre aufgehebelt und im Anschluss das Innere der Wohnung betreten. Ob etwas entwendet wurde kann momentan nicht festgestellt werden. Der oder die ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 08:00

    POL-OG: Achern - Unfall mit Totalschaden

    Achern (ots) - Zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen kam es am Dienstagmorgen gegen 5:30 Uhr auf der L87. Der Fahrer eines Alfa Romeo wollte von der Landstraße nach links in Richtung Achern abbiegen und stieß dort frontal mit einem aus Richtung Kappelrodeck kommenden Cupra zusammen. Beide Autofahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt, die beiden Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 15:32

    POL-OG: Rheinau - Zeugen nach Verdacht auf Wilderei gesucht

    Rheinau (ots) - Nachdem sich der Verdacht auf eine mögliche Jagdwilderei ergab, sind die Beamten des Polizeipostens Rheinau nun auf der Suche nach Zeugen. Ein jagdausübungsberechtiger Zeuge hörte am Sonntagabend um 20.05 Uhr und um 20:25 Uhr, selbst auf der Jagd befindlich, zwei Schussgeräusche im Gewann Trautmannsmatten im Bereich westlich des Ossola-See. Aufgrund der Fachkenntnis des Zeugen, muss davon ausgegangen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren