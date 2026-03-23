Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte wollen Zigarettenautomat plündern und scheitern

Bollstedt (ots)

In der Höngedaer Straßen beabsichtigte am Sonntag gegen 22 Uhr zwei derzeit unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten nach dem Einleiten eines Explosivstoffes gewaltsam zu öffnen. Hierfür nutzten sie einen Zünder, welcher nicht wie durch die Täter erhofft den Taterfolg eintreten ließ. Ohne Beute verließen die Täter den Tatort in unbekannte Richtung. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht festgestellt werden. Durch die Unbekannten wurden Gegenstände zurückgelassen, die Ihnen zuzuordnen sind. Sie wurden sichergestellt und spurentechnisch behandelt.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat und den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0072025

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell