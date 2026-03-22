Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauschte E-Scooter-Fahrer

Nordhausen/Bleicherode (ots)

Am Wochenende stellten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen im Rahmen von Verkehrskontrollen 2 berauschte E-Scooter-Fahrer fest. Samstag, gegen 14:00 Uhr, verlief der Test eines 47-Jährigen in der Halleschen Straße positiv, so dass sich eine Blutentnahme im Krankenhaus anschloss. Etwa 4 Stunden später zeigte der Test einer 47-Jährigen in der Talstraße in Bleicherode ein positives Ergebnis an, so dass ihr zur Beweissicherung Blut im Krankenhaus entnommen wurde. Zudem war der Scooter nicht versichert und Betäubungsmittel hatte sie auch dabei. Die entsprechenden Verfahren wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz, Pflichtversicherungsgesetz und Betäubungsmittelgesetz wurden eingeeleitet.

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