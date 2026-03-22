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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalen auf Baustelle unterwegs

Wernrode (ots)

Am Freitag, gegen 07:00 Uhr, stellten Mitarbeiter einen beschädigten Minibagger in der Waldstraße fest. Unbekannte hatten eine Scheibe des Baufahrzeuges beschädigt, so dass ein dreistelliger Sachschaden entstand. Die Tatzeit kann von Donnerstag Nachmittag, 15:30 Uhr, bis Freitagmorgen eingegrenzt werden. Es wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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