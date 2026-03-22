LPI-NDH: Vandalen auf Baustelle unterwegs

Eichsfeldkreis (ots) - Auf der B 247, Ortsumfahrung Leinefelde kam es am Samstag dem 21.03.2026 gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall als der Fahrer eines PKW Audi vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte. Dabei übersah der den dort fahrenden PKW VW und stieß seitlich mit diesem zusammen. Der Schaden wird auf etwa 5000,-EUR geschätzt.Personen wurden nicht verletzt. Am Samstag dem 21.03.2026 gegen 15:55 beabsichtigte der Fahrer eines PKW Audi von der B 247 ...

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