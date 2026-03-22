Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Vandalen auf Baustelle unterwegs
Wernrode (ots)
Am Freitag, gegen 07:00 Uhr, stellten Mitarbeiter einen beschädigten Minibagger in der Waldstraße fest. Unbekannte hatten eine Scheibe des Baufahrzeuges beschädigt, so dass ein dreistelliger Sachschaden entstand. Die Tatzeit kann von Donnerstag Nachmittag, 15:30 Uhr, bis Freitagmorgen eingegrenzt werden. Es wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen aufgenommen.
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