Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeldkreis (ots)

Auf der B 247, Ortsumfahrung Leinefelde kam es am Samstag dem 21.03.2026 gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall als der Fahrer eines PKW Audi vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte. Dabei übersah der den dort fahrenden PKW VW und stieß seitlich mit diesem zusammen. Der Schaden wird auf etwa 5000,-EUR geschätzt.Personen wurden nicht verletzt.

Am Samstag dem 21.03.2026 gegen 15:55 beabsichtigte der Fahrer eines PKW Audi von der B 247 kommend, nach rechts auf die Ortsverbindung Leinefelde -Breitenholz einzubiegen. Dabei übersah er den, vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Kleinkraftrades und stieß mit diesem zusammen. Dabei wurde der Mopedfahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Am Samstag dem 21.03.2026 gegen 02:35 Uhr kontrollierten Beamte der POlizei Eichsfeld auf der B 247 bei Dingelstädt den Fahrer eines PKW VW. Dabei stellten sie in der Atemluft des Fahrers Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Dem Fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell