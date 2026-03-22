Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Täter geflüchtet
Sondershausen (ots)
In eine Firma in der Sondershäuser Schachtstraße brachen unbekannte Täter am 21.03.2026 zwischen 22:25 und 23:40 Uhr ein, hebelten Fenster und Türen auf und verursachten Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Angaben zum Beutegut konnten noch nicht gemacht werden. Durch Zeugen wurden die Täter beobachtet und die Polizei informiert. Die Täter flüchteten und ließen Werkzeug und einen Teil der bereitgestellten Beute zurück. Angaben zu den Tätern nehmen die Kriminalpolizei Nordhausen sowie die Polizei Sondershausen entgegen.
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