Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kupferdiebe
Bottendorf (ots)
Von einem Nebengebäude der Pfarrgemeinde Bottendorf wurden in der Nacht vom 18. zum 19.03.2026 Kupferfallrohre entwendet. Wer kann Hinweise geben?
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E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
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