LPI-NDH: Ladendiebin erwischt

Holzthaleben (ots) - Aus einem im Steinbruch abgestellten Fahrzeug wurden am 20.03.2026 gegen 20 Uhr ca. 300 l Diesel abgezapft. Die Täter wurden durch die eingesetzten Beamten gestört und flüchteten mit ihren Fahrzeugen. Zurück blieben der mitgebrachte Anhänger mit den bereits gefüllten Kanistern. Ein Täter konnte ermittelt und das Tatfahrzeug beschlagnahmt werden, ebenso der Anhänger. Nach dem zweiten Täter wird derzeit noch gefahndet. Da die Täter vor der Flucht ...

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