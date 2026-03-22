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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendiebin erwischt

Heldrungen (ots)

Durch eine Mitarbeiterin des REWE-Marktes konnte am 20.03.2026 gegen 19 Uhr eine 15-Jährige erwischt werden. Diese hatte zuvor Waren im Wert von 43 Euro aus den Auslagen bzw. Regalen entnommen und in den mitgeführten Rucksack sowie in ihre Jacke gesteckt. Durch die herbeigerufene Polizei konnte das Diebesgut gesichert werden. Die junge Dame erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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