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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Touchiert

Sondershausen (ots)

Der Fahrer eines Opel Corsa touchierte am 21.03.2026 gegen 17:20 Uhr beim Einparken in der Tiefgarage des Kauflandes einen Pkw Mercedes C 200. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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