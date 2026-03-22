LPI-NDH: Touchiert

Schlotheim (ots) - Am 21.03.2026 wurde die Polizei durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gerufen, weil dort ein Rentner medizinisch behandelt wurde. Demnach wurde der 86-Jährige zuvor in Schlotheim, Heilinger Straße körperlich angegriffen. Bei der Befragung durch die Polizei schilderte der Geschädigte, dass er von einem jungen Mann verfolgt und beschimpft worden wäre. Schließlich hätte der Unbekannte ihm in den ...

mehr