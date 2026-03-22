Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Touchiert
Sondershausen (ots)
Der Fahrer eines Opel Corsa touchierte am 21.03.2026 gegen 17:20 Uhr beim Einparken in der Tiefgarage des Kauflandes einen Pkw Mercedes C 200. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 500 Euro.
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