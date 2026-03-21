Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hinterhältiger Angriff auf einen Rentner

Schlotheim (ots)

Am 21.03.2026 wurde die Polizei durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gerufen, weil dort ein Rentner medizinisch behandelt wurde. Demnach wurde der 86-Jährige zuvor in Schlotheim, Heilinger Straße körperlich angegriffen.

Bei der Befragung durch die Polizei schilderte der Geschädigte, dass er von einem jungen Mann verfolgt und beschimpft worden wäre. Schließlich hätte der Unbekannte ihm in den Rücken geschlagen. Als sich der Rentner dagegen wehren wollte, stürzte dieser schwer und verletzte sich so intensiv, dass er noch am gleichen Tag operiert werden musste. Zufällig hinzukommende Passanten halfen dem Mann und verständigten den Rettungsdienst.

Die Polizei bittet in dem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen oder beim Kontaktbereichsbeamten in in Schlotheim zu melden.

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