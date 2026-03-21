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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeldkreis (ots)

Am Samstag dem 21.03.2026 gegen 04:45 Uhr befuhr der Fahrer eine VW Passat die Landesstraße 2026 von Rüstungen in Richtung Krombach. Dabei kollidierte er mit einem, über die Fahrbahn wechselndem Reh. Dabei wurde der PKW beschädigt, war aber weiterhin fahrbereit. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Das Reh wurde bei dem Unfallgetötet.

Am Freitag dem 20.03.2026 gegen 12:43 Uhr stieß der Fahrer eines Tranporters Renault in der Hausener Straße in Leinefelde-Worbis in der Hausener Straße gegen einen Poller. Da an der Unfallstelle Betriebsstoffe ausliefen kam die Feuerwehr zum Einsatz. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Am Freitag dem 20.03.2026 gegen 14:00 Uhr stieß der Fahrer eine VW Transporters in der Ortslage Hundeshagen im Königstal gegen ein Hoftor. Dabei entstand am Tor und am Fahrzeug geringer Sachschaden.

In der Mittelstraße der Ortslage Kalteneber vergaß der Fahrer eines Transporters der Marke Ford sein Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern. Der Transporter setut sich in Bewegung und rollte gegen einen Zaun. Dieser wurde dadurch beschädigt.

Zu einer Unfallflucht kam es am Freitag dem 20.03.2026 gegen 15:15 Uhr in der Siemensstraße in Leinefelde. Die Fahrerin eines PKW Mercedes stieß mit einem anderen PKW zusammen und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Unfall wurde durch mehrere Zeugen beobachtet die sich auch das Kennzeichen notierten.

In der Hauptstraße in Teistungen musste die Fahrerin eines PKW Skoda am Freitag dem 20.03.2026 gegen 16:15 Uhr verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte der nachfolgende Fahrer eines Kleinkraftrades zu spät und fuhr auf den Skoda auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Bei einer Verkehrskontrolle am 20.03.2026 gegen 21:00 Uhr wurde in der Ortslage Pfaffschwende bei dem Fahrer eines PKW VW Polo Alkohol- geruch in der Atemluft festgestellt. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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