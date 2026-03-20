Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Gemeindeamt - Polizei ermittelt

Holzthaleben (ots)

Derzeit Unbekannte drangen in der Zeit von Donnerstag 16 Uhr bis Freitag 06.40 Uhr gewaltsam in das Gemeindeamt im Rasenweg ein und durchsuchten mehrere Büroräume. Hierbei verursachten sie einen Sachschaden von etwa dreitausend Euro. Im Inneren des Gebäudes suchten die Täter mehrere Schränke nach Wertsachen ab. Sie entwendeten eine Bargeldkasse, deren Inhalt verschwindend gering gegenüber dem entstandenen Sachschaden ist. Mit dem Geld im unteren dreistelligen Bereich entfernten sich die Täter vom Tatort.

Zur Spurensuche unterstützten die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen die Polizisten der Polizeiinspektion Kyffhäuser am Tatort. Es konnten mehrere Spuren gesichert werden, die Rückschlüsse auf die Täter zulassen. Dennoch suchen die Beamten der örtlichen Polizeidienststelle Zeugen, die weitere Hinweise zur Tat und den Täter geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 bei der Polizei in Sondershausen zu melden.

Aktenzeichen: 0070250

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell