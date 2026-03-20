Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Scheune niedergebrannt

Thamsbrück (ots)

Wie die Landespolizeiinspektion Nordhausen am Mittwoch berichtete, kam es zu dem Brand einer Scheune in der Bauhausstraße. Das Gebäude brannte komplett nieder. Der Sachschaden wurde auf etwa 100000 Euro beziffert.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6237861

Am Freitag kamen Kriminaltechniker der Kriminalpolizei Nordhausen an dem Brandort zu Einsatz. Nach Abschluss der vorläufigen Brandursachenermittlungen scheint ein technischer Defekt als wahrscheinlich. Den Ermittlungen zufolge wurden an einer Maschine Hinweise festgestellt, die einen technischen Defekt als Brandursache nahelegen. Die weiteren Ermittlungen dauern indes an.

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