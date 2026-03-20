Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Rauchentwicklung löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus
Vogtei (ots)
Eine zunächst unklare Rauchentwicklung sorgte am Donnerstagabend für den Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Es stellte sich heraus, dass Auslöser der Qualmentwicklung ein in Flammen stehender Komposthaufen war. Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass eine Selbstentzündung für den Brand ursächlich war. Die Kameraden der Feuerwehr löschten das Feuer und schichteten den Haufen um. Ein Fremdschaden ist nicht entstanden.
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