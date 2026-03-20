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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rauchentwicklung löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus

Vogtei (ots)

Eine zunächst unklare Rauchentwicklung sorgte am Donnerstagabend für den Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Es stellte sich heraus, dass Auslöser der Qualmentwicklung ein in Flammen stehender Komposthaufen war. Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass eine Selbstentzündung für den Brand ursächlich war. Die Kameraden der Feuerwehr löschten das Feuer und schichteten den Haufen um. Ein Fremdschaden ist nicht entstanden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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