LPI-NDH: Rauchentwicklung löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus

Leinefelde (ots) - In der Nacht zu Freitag ereignete sich ein Einbruch in einen Imbiss im Bahnhofsgebäude. Die Eindringlinge gelangten gewaltsam in den Imbiss und entwendeten ein technisches Gerät im Wert von mehreren hundert Euro. Außerdem wurden diverse Lebensmittel noch vor Ort verzehrt. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf und bittet um Hinweise. Wer kann Angaben ...

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