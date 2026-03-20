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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Imbiss - Die Polizei bittet um Hinweise

Leinefelde (ots)

In der Nacht zu Freitag ereignete sich ein Einbruch in einen Imbiss im Bahnhofsgebäude. Die Eindringlinge gelangten gewaltsam in den Imbiss und entwendeten ein technisches Gerät im Wert von mehreren hundert Euro. Außerdem wurden diverse Lebensmittel noch vor Ort verzehrt. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf und bittet um Hinweise. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind möglicherweise vor Ort Personen aufgefallen, die Schmiere gestanden haben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03601/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0070099

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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