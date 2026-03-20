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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahruntüchtig verunfallt - Audi kollidiert mit Leitplanke

Sondershausen (ots)

An der Anschlussstelle Bebra der Bundesstraße 4 ereignete sich am Freitag gegen 2 Uhr ein Verkehrsunfall. Vermutlich aufgrund der erheblichen Alkoholisierung eines 47-Jährigen steuerte dieser seinen Audi in eine Leitplanke. Den Beamten gegenüber schilderte der Fahrzeugführer, dass er kurz vor der Kollision mit der Schutzplanke einem Wildtier ausgewichen sei. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Vortest ergab einen Wert von annährend 1,5 Promille, welcher demzufolge auf eine absolute Fahruntüchtigkeit verwies. Eine Blutprobe zur Beweissicherung wurde dem 47-Jährigen in einem Klinikum entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug abgeschleppt. Mitarbeiter des Straßenbaulastträgers wurden an die Unfallstelle gerufen um den entstandenen Schaden an der Schutzplanke zu begutachten und notwendige Maßnahmen zur Verkehrssicherung einzuleiten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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