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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerwerkskörper entzünden Vegetation

Kreuzebra (ots)

Wegen fahrlässiger Brandstiftung ermitteln Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld in Kreuzebra. An der Flachsröste kam es am Donnerstagabend zu einem Flächenbrand, der ersten Ermittlungen nach durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern entstanden ist. Als Verursacher konnte ein 12-Jähriger ermittelt werden. Durch den Brand wurde Vegetation auf einer Fläche von etwa 20 Quadratmetern beschädigt. Ein weiteres Ausbreiten konnte die örtliche Feuerwehr durch die Löscharbeiten verhindern.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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