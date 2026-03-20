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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen

Eichsfeldkreis (ots)

In den Abendstunden des Donnerstags kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld mehrere Verkehrsteilnehmer. Bei zwei Autofahrern stellten sie im Rahmen der Kontrolle fest, dass diese erheblich unter dem Einfluss von Alkohol standen und sich dennoch hinter das Steuer ihrer Fahrzeuge setzten. So waren es ein 46-Jähriger in Niederorschel sowie ein 24-jähriger Autofahrer in Dingelstädt, die jeweils absolut fahruntüchtig waren. Die absolute Fahruntüchtigkeit bei Autofahrern besteht ab 1,1 Promille. Zur gerichtverwertbaren Dokumentation musste beiden Beschuldigten eine Blutprobe in Kliniken entnommen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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