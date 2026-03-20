Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 25000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich im Kreuzungsbereich der Bruno-Kunze-Straße und der Zeppelinbrücke gegen 15.25 Uhr ein Verkehrsunfall. Bei der Kollision des Renaults und dem Skoda entstand ein Gesamtschaden von etwa 25000 Euro. Insgesamt zwei Insassen trugen durch den Unfall Verletzungen davon. Gegen einen Fahrzeugführer besteht der Verdacht, dass er sein Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt haben könnte. Ein Drogentest verwies auf den möglichen Konsum. Anhand einer durchgeführten Blutprobenentnahme wird die gerichtsverwertbare Beweisführung durch ein entsprechendes Gutachten dokumentiert.

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