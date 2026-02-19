Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Fahrzeugbrand in Schneppenbaum - Taxi brennt vollständig aus

Bedburg-Hau (ots)

Am Mittwochabend (18.02.2026) wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau um 23:06 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Fahrzeugbrand groß" an die Uedemer Straße im Ortsteil Schneppenbaum alarmiert.

Dort war ein Taxi der Marke Mercedes während der Fahrt in Brand geraten. Der Fahrer hatte zuvor aus Richtung Uedem kommend einen technischen Defekt an seinem Fahrzeug festgestellt. Er konnte das Fahrzeug im Bereich des Friedhofs rechtzeitig abstellen und unverletzt verlassen. Fahrgäste befanden sich nicht an Bord.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Zwei Trupps gingen unter schwerem Atemschutz mit Schnellangriffseinrichtungen zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Zur Unterstützung der Löscharbeiten kam auch Löschschaum zum Einsatz.

Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurden auslaufende Betriebsstoffe abgestreut. Zudem stellte die Feuerwehr Warnschilder auf, um Verkehrsteilnehmer auf mögliche Gefahrenstellen aufmerksam zu machen.

Die Einsatzleitung hatte Gemeindebrandinspektor Tobias Lamers.

