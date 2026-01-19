PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PB: Zusammenstoß zwischen jugendlicher Radfahrerin und E-Scooter-Fahrer - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Nach einem Unfall mit Flucht zwischen einer Radfahrerin und einem E-Scooter-Fahrer im Schloß- und Auenpark in Paderborn-Schloß Neuhaus sucht die Polizei Zeugen.

Die 12-jährige Fahrradfahrerin war am Freitag, 16. Januar, gegen 13.15 Uhr von der Realschule Schloß Neuhaus aus kommend in Richtung Amtsweg unterwegs, als ein E-Scooter-Fahrer mit ihr zusammenstieß. Beide unterhielten sich nach dem Unfall kurz, dann setzte der E-Scooter-Fahrer seinen Weg fort. Erst Zuhause stellte die 12-Jährige Beschädigungen an ihrem Fahrrad fest.

Bei dem E-Scooter-Fahrer soll es sich um einen 13 bis 14 Jahre alten Jungen handeln, der etwa 1,50 bis 1,60 Meter groß gewesen sei und dunkelbraune Haare habe. Wahrscheinlich ist auch er ein Schüler der Realschule.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder dem E-Scooter-Fahrer geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

