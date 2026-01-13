Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Vom Feuerwehrnachwuchs in den Einsatzdienst

Bild-Infos

Download

Bedburg-Hau (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau freut sich über Verstärkung aus den eigenen Reihen: Auf der Jahreshauptversammlung wurden drei Mitglieder der Jugendfeuerwehr offiziell in die aktive Einsatzabteilung übernommen. Mit Jonathan van Beeck und Christian Pau (beide Löscheinheit Hasselt) sowie Noahelias Thomas (Löscheinheit Louisendorf) beginnen drei 18-Jährige nun ihren Dienst im Einsatzgeschehen der örtlichen Einheiten.

Die Übergabe erfolgte durch die Leiter der Jugendfeuerwehr, Stefan Berns und Kevin Eberhardt, an die jeweiligen Löscheinheitsführer Christoph van Beeck (Hasselt) und Markus Lauff (Louisendorf). Begleitet wurde der Wechsel von der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau mit Klaus Elsmann, Tobias Aschemann und Tobias Lamers.

Jonathan van Beeck befindet sich derzeit in der beruflichen Orientierung, Christian Pau absolviert eine Ausbildung zum Mechatroniker und Noahelias Thomas eine Ausbildung zum Landmaschinenmechatroniker - technisches Know-how, das auch im Feuerwehrdienst eine wichtige Rolle spielt.

"Unsere Jugendfeuerwehr ist das Rückgrat der Einsatzabteilungen", betont die Feuerwehrleitung. "Die Jugendlichen kommen gut vorbereitet in den aktiven Dienst, kennen die Abläufe und bringen große Motivation mit. Damit sichern wir nachhaltig die Einsatzbereitschaft unserer Feuerwehr."

Aktuell engagieren sich 39 Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 18 Jahren in der Jugendfeuerwehr Bedburg-Hau. In den letzten zwei Jahren ihrer Zeit in der Jugendfeuerwehr haben die Jugendlichen die Möglichkeit, neben dem Erwerb der Grundausbildung auch am Übungsdienst ihrer künftigen Löscheinheiten teilzunehmen. So lernen sie frühzeitig die Abläufe, Kameradinnen und Kameraden sowie die Einsatzfahrzeuge ihrer späteren Einheit kennen und werden gezielt auf den Wechsel in den aktiven Dienst vorbereitet.

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau verfügt derzeit über 195 aktive Einsatzkräfte, die im Jahr 2025 zu rund 150 Einsätzen ausrücken mussten - ein deutliches Zeichen für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr und die Bedeutung des Ehrenamtes.

Wer sich im aktiven Feuerwehrdienst engagieren möchte, ist jederzeit willkommen. Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau freut sich über Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und sich für die Sicherheit in der Gemeinde einzusetzen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell