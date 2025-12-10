Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Verletzter Senior nach starker Rauchentwicklung in Wohnung

Bedburg-Hau (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau wurde heute Morgen (10.12.2025) um 04:33 Uhr gemeinsam mit dem Rettungsdienst des Kreises Kleve mit dem Einsatzstichwort "Gebäudebrand" zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus an der Hauer Heide alarmiert. Bereits auf der Anfahrt meldete die Leitstelle, dass sich noch ein älterer Bewohner in der betroffenen Wohnung befinde, dieser jedoch durch aufmerksame Nachbarn ins Freie gebracht werde.

Vor Ort bestätigte sich eine Rauchentwicklung aus einer Obergeschosswohnung. Ein Angriffstrupp erkundete die Wohnung unter Atemschutz und stellte angebrannte Brötchen in einer Mikrowelle als Ursache fest. Da die Lage zunächst unklar war, wurden alle Bewohner des Hauses vorsorglich ins Freie geführt. Anschließend wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter intensiv belüftet.

Der betroffene Senior wurde durch den Rettungsdienst untersucht und im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus transportiert.

Die Einsatzleitung lag bei Gemeindebrandinspektor Tobias Aschemann.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell