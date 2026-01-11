Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Zimmerbrand durch Christbaum

Augsburg (ots)

Inningen - Am Samstagabend (10.01.2026) kam es zu einem Wohnungsbrand in der Bobinger Straße. Eine 84-jährige Bewohnerin erlitt ersten Erkenntnissen zufolge eine Rauchgasvergiftung.

Gegen 19.00 Uhr geriet offenbar ein Christbaum, welcher mit echten Kerzen geschmückt war, in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die 84-jährige Bewohnerin wurde anschließend zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit noch geklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Verhüten von Bränden gegen die 84-Jährige. Die 84-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

