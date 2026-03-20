Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Mopedfahrer und Sozia bei Verkehrsunfall verletzt
Bleicherode (ots)
Am Donnerstag ereignete sich gegen 17.35 Uhr in der Nordhäuser Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt worden sind. Eine Autofahrerin beabsichtigte rückwärts auf die besagte Straße aufzufahren, als es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Moped eines 17-Jährigen kam. Der Fahrer des Mopeds und seine 16-jährige Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen.
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