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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bushaltestelle entglast - Polizei ermittelt

Bleicherode (ots)

Dank Zeugenhinweisen wurde am Donnerstagabend die Sachbeschädigung an einem Bushaltestellenhäuschen in der Löwentorstraße bekannt. Mehrere Personen sollen gegen 20.45 Uhr die Scheiben des Wartehäuschens eingeschlagen und hierdurch einen Sachschaden im vierstelligen Bereich verursacht haben. Anschließend sollen die Vandalen mit einem Fahrzeug geflüchtet sein. Die Nordhäuser Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Wer die Tat ebenfalls bemerkt hat oder Hinweise zu den Personen oder deren Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0070033

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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