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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Glühendes Ofenrohr ruft Rettungskräfte auf den Plan - Polizei beschlagnahmt Zufallsfunde

Mühlhausen (ots)

In der Wanfrieder Straße kam es gegen 13.20 Uhr in Folge des Beheizens eines Ofens zu einer starken Rauchentwicklung im Wohnbereich eines Mehrfamilienhauses. Im Zuge der ersten Ermittlungen betraten Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich den Brandort, um nach der Ursache zu forschen. Hierbei stießen die Polizisten auf eine größere Menge Cannabis, die die legale Besitzmengen der Bewohner überschritt. Weiter wurden eine Handfeuerwaffe sowie pyrotechnische Erzeugnisse festgestellt und beschlagnahmt. Bis in den Nachmittag hinein dauerten die Ermittlungen an.

Am Montag kommen Beamte der Kriminalpolizeistation Mühlhausen zum Einsatz, um die Brandausbruchsstelle weiter zu untersuchen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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