Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zeugen melden alkoholisierte Autofahrerin

Verkehrsteilnehmer haben am Montagabend eine alkoholisierte Autofahrerin im Bereich der Meersburger Straße gemeldet. Die Fahrerin eines Mercedes lenkte ihren Wagen auffällig in Schlangenlinien und wurde nach dem Hinweis schließlich von Beamten des Polizeireviers Ravensburg gestoppt. Ein Alkoholvortest bei der 27-Jährigen ergab weit über zwei Promille, weshalb die Frau die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten musste. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Den Führerschein der Fahrerin behielten die Beamten noch vor Ort ein.

Ravensburg

Nach Wildunfall davongefahren - Polizei ermittelt

Nach einem Wildunfall ist offensichtlich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagmorgen einfach davongefahren. Anrufer bemerkten am Montag gegen 7.30 Uhr in der Hinzistobler Straße ein verletztes Reh neben der Fahrbahn und verständigten die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Ravensburg stellte neben dem verletzten Tier auch Fahrzeugteile fest. Offenbar hatte ein Unbekannter das Reh erfasst und war danach schlicht weitergefahren. Das Reh musste aufgrund der Verletzungen vor Ort erlegt werden. Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Bodnegg

Motorradfahrer und Sozius bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen haben sich ein 16 Jahre alter Motorradfahrer und sein 21 Jahre alter Sozius bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der B 32 zwischen Amtzell und Rotheidlen zugezogen. Ein 25 Jahre alter Peugeot-Fahrer nahm offensichtlich nicht wahr, dass der vorausfahrende Zweiradfahrer mit seiner Honda an einer Abzweigung nach links in Richtung Lempen abbiegen wollte und fuhr ungebremst auf. Durch die wuchtige Kollision wurde die Honda mehrere dutzend Meter umhergeschleudert und kam schließlich in der angrenzenden Wiese zum Liegen. Der Motorradfahrer und sein Sozius stürzten und wurden von einem Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber in Kliniken gebracht. Der Fahrer des Peugeot sowie dessen Beifahrer blieben unverletzt. Insgesamt dürfte beim Unfall Sachschaden von schätzungsweise 6.000 Euro entstanden sein. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 32 von 20.30 Uhr bis etwa 22 Uhr teils voll gesperrt.

Weingarten

Paketzusteller schwerverletzt gefunden - Polizei ermittelt wegen Arbeitsunfall

Von einem Arbeitsunfall gehen derzeit Beamte des Polizeireviers Weingarten aus, nachdem am Montagabend kurz vor 19 Uhr ein schwerstverletzter Paketzusteller vor den öffentlichen Toiletten im Bereich Gerberstraße gemeldet wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der 55-Jährige vom darüber liegenden Bereich über die begrünte Betonbrüstung gestürzt und rund drei Meter tiefer vor den Toiletten zum Liegen gekommen sein. Der Mann erlitt erhebliche Kopfverletzungen. Ein Rettungsdienst brachte den 55-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen des Polizeireviers Weingarten und des Kriminaldauerdienstes dauern an.

Aulendorf

Pkw von Gelände eines Autohauses gestohlen

Einen Opel Mokka in der Farbe Grau haben Unbekannte zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen von dem Gelände eines Autohauses in der Straße "Alte Kiesgrube" gestohlen. Die Täter entwendeten darüber hinaus offensichtlich auch zwei Kennzeichen eines anderen nahestehenden Pkw und flüchteten. Wie die Unbekannten bei ihrer Tat vorgingen, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Altshausen. Personen, die im Zusammenhang mit dem Pkw-Diebstahl möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Bad Waldsee - Reute

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Nach einer Auseinandersetzung am Sonntagabend am Rande eines Fasnachtsumzugs ermittelt der Polizeiposten Bad Waldsee. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei 16- und 20-Jährige mit einer Personengruppe um zwei 19- und 20-Jährige in der Bernhardtstraße aneinander. Dabei sollen die beiden 19- und 20- Jährigen auf ihre Gegenüber eingeschlagen haben. Weitere Begleiter sollen darüber hinaus den schließlich am Boden liegen 16-Jährigen getreten haben. Der ebenfalls stark alkoholisierte 16-Jährige wurde infolge seiner Verletzungen kurzzeitig in einem Krankenhaus behandelt und dort am selben Tag entlassen. Die Ermittlungen der Polizeipostens Bad Waldsee zu den Hintergründen der Tat sowie den möglichen weiteren Beteiligten dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell