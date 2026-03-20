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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fallrohre an Pfarrhaus entwendet

Bottendorf (ots)

Am Schenkenplatz haben derzeit unbekannte Täter, in der Zeit von Mittwoch 18 Uhr bis Donnerstag 18.30 Uhr, an einem Nebengebäude des Pfarrhauses mehrere Fallrohre entwendet. Die Täter montierten die Kupferfallrohre ab und entfernten sich mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Zurück blieb ein Beuteschaden von mehreren hundert Euro.

Beamte der Polizeistation Artern leiteten Ermittlungen ein. Nun werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 zu melden.

Aktenzeichen: 0070478

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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