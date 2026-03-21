LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeldkreis (ots) - Am Samstag dem 21.03.2026 gegen 04:45 Uhr befuhr der Fahrer eine VW Passat die Landesstraße 2026 von Rüstungen in Richtung Krombach. Dabei kollidierte er mit einem, über die Fahrbahn wechselndem Reh. Dabei wurde der PKW beschädigt, war aber weiterhin fahrbereit. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Das Reh wurde bei dem Unfallgetötet. Am Freitag dem 20.03.2026 gegen 12:43 Uhr stieß der Fahrer eines Tranporters Renault in der Hausener Straße in ...

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