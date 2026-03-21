Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Straftaten
Eichsfeldkreis (ots)
In der zeit von Donnerstag dem 19.03.2026, 18:00 Uhr bis Freitg dem 20.03.2026, 07:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einem Firmengelände in der Bahnhofstraße in Weißenborn-Lüderode zwei Baustromkabelrollen im Gesamtwert von ca. 1500,-EUR. Dabei handelt es sich jeweils um eine blaues und ein gelbes Kabel mit einem Gewicht von jeweils ca. 80 kg. Die Polizei bitte mögliche Zeugen sich zu melden.
Rückfragen bitte an:
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Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
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