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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruchsdiebstahl - Keine Beute, enormer Sachschaden

Bad Langensalza (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 19.03.2026 auf Freitag, den 20.03.2026 wurde in ein ehemaliges Möbelhaus in Bad Langensalza, Tonnaer Straße eingebrochen. Dabei wurden mehrere Brandschutztüren angegriffen und entsprechend beschädigt. Schließlich gelang es dem bisher unbekannten Täter, sich durch eine Glastür gewaltsam Zutritt zum Inneren des Gebäudes zu verschaffen.

Dort wurden unter Anderem weitere Türen beschädigt und außerdem ein Wasserrohr aus Metall durchtrennt. Zudem wurde eine Zwischendecke beschädigt. Vermuttlich wollte unbekannter Täter in der Decke befindliche Kabel entwenden. Auch das Wasserrohr sollte vermutlich als Beutegut dienen. Jedoch war noch Wasserdruck auf der Leitung, sodass der unbekannte Täter ohne jegliche Beute floh, aber gleichzeitig einen enormen Sachschaden (geschätzt 30.000 EUR) in dem Gebäude anrichtete.

Die Ermittlungen dazu dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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