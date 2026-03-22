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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieseldiebe geflohen

Holzthaleben (ots)

Aus einem im Steinbruch abgestellten Fahrzeug wurden am 20.03.2026 gegen 20 Uhr ca. 300 l Diesel abgezapft. Die Täter wurden durch die eingesetzten Beamten gestört und flüchteten mit ihren Fahrzeugen. Zurück blieben der mitgebrachte Anhänger mit den bereits gefüllten Kanistern. Ein Täter konnte ermittelt und das Tatfahrzeug beschlagnahmt werden, ebenso der Anhänger. Nach dem zweiten Täter wird derzeit noch gefahndet. Da die Täter vor der Flucht vergessen hatten, die Pumpe abzustellen, lief der Diesel ins Erdreich und kontaminierte dieses.

Um Hinweise zum zweiten Täter wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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