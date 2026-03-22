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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeldkreis (ots)

In der Zeit von Freitag dem 20.03.2026 17:00 Uhr bis 21.03.2026 06:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter in der Ernemannstraße auf dem PP der Bäckerei Helbing beide Kennzeichen, L-RL1705 von einem geparkten PKW Skoda.

Zu einer Sachbeschädigung an einem PKW kam es in der Nacht von Freitag, 20.03.2026 bist Samstag, 21.03.2026, 08:55 Uhr. Durch unbekannte Täter wurde der Reifen eines abgestellten PKW Mitsubishi zerstochen. Der Schaden wird auf ca. 200,-EUR geschätzt.

In der Tilman-Riemenschneider-Straße in Heiligenstadt kam es in der Zeit von Freitag dem 20.03.2026 bis 21.03.2026, 14:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einen Keller. Unbekannte Täter brachen das Vorhängeschloss auf, entwendet wurde jedoch nichts.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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